Bolsonaro deixa Alvorada para embarcar a Davos

O presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada às 21 horas deste domingo, 18, com destino à Base Área de Brasília. Do local, Bolsonaro embarca para Davos, onde participa do Fórum Econômico Mundial. O vice-presidente Hamilton Mourão ficará na Presidência até a próxima sexta-feira, 25.



Ao longo do domingo, Bolsonaro se reuniu com os ministros Alberto dos Santos Cruz (Secretaria de Governo) e Ernesto Araújo (Itamaraty), além do filho e deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).