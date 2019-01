Com Bolsonaro em Davos, Mourão assume Presidência mas não deve assinar decretos

Não há previsão de que o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, assine alguma medida administrativa ou decreto enquanto estiver no exercício da Presidência durante a viagem de Jair Bolsonaro a Davos para o Fórum Econômico Mundial. Mourão deve ficar no cargo entre a noite de segunda-feira, 21, até a noite de sexta-feira, 25, de acordo com sua assessoria.



Mourão tem uma viagem programada ao Rio na terça-feira, 22, para a passagem de comando do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda do Exército. No mesmo dia, há possibilidade de o vice-presidente jantar com empresários em Brasília. De quarta a sexta-feira, Mourão irá despachar do gabinete próprio, no Anexo II do Palácio do Planalto.