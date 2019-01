Governador do Rio determina escolta para deputada Martha Rocha

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, determinou escolta para a deputada estadual Martha Rocha. A deputada, que recebeu ameaças de morte no fim do ano passado, teve o carro atacado a tiros de fuzil na manhã deste domingo, 13, na Penha, quando buscava a mãe para ir a missa. Os tiros atingiram seu motorista na perna direita.



Witzel e o secretário da Polícia Civil, Marcus Vinicius Braga, estiveram na Delegacia de Homicídio, responsável pelas investigações, para prestar solidariedade para a deputada. De acordo com o governador, a linha inicial de investigação aponta para tentativa de latrocínio, já que há outras ocorrências desse tipo no mesmo local.



"Não podemos deixar impunes quem quer que seja que atente contra o Estado Democrático de Direito. Pedi ao secretário que determine uma escolta imediata para a deputada, já que ainda não sabemos se é um atentado ou um latrocínio", disse Witzel.