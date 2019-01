MP do Rio divulga nota sobre atentado sofrido pela deputada Martha Rocha (PDT)

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) divulgou na tarde deste domingo, 13, uma nota oficial sobre o ataque sofrido pela deputada estadual Martha Rocha (PDT) na manhã deste domingo. "O atentado configura-se num ato de extrema gravidade sobretudo por tratar-se, mais uma vez, de uma parlamentar, o que representa uma tentativa de intimidação e ameaça ao Estado Democrático de Direito. O MPRJ manifesta sua solidariedade à deputada e a seu motorista ferido e esclarece que acompanhará com rigor a condução das investigações policiais, a cargo da Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, assim como coloca à disposição das autoridades do Estado suas equipes de investigação para completa elucidação do caso da forma mais célere possível como exige a gravidade da situação."