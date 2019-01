Bolsonaro almoça com turma de 77 e novo comandante do Exército

O presidente da República, Jair Bolsonaro, deixou há pouco o Clube do Exército, em Brasília, onde almoçou com generais de sua turma e retornou ao Palácio da Alvorada, residência oficial.



Bolsonaro foi ao almoço da "turma de 77", referência dos oficiais graduados em 1977 na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende (RJ). O presidente é do mesmo ano do novo comandante do Exército, general Edson Leal Pujol, que organizou o encontro.



Bolsonaro, o comandante e sua turma almoçaram em uma área reservada no clube, o salão verde. Havia outros oficiais presentes, familiares de Pujol e o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência, Augusto Heleno, general da reserva do Exército.



A agenda pública de Bolsonaro, divulgada pela Secretaria Especial de Comunicação Social, não previa nenhum compromisso para o fim de semana.



Ontem, o presidente esteve no clube para a transmissão do comando. O general Eduardo Villas Bôas, que passará a integrar a equipe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, passou o cargo de comandante a Pujol.