'Caixas-pretas' do BNDES e outros órgãos já estão sendo levantadas, diz Bolsonaro

Em sua primeira manifestação do dia, o presidente Jair Bolsonaro prometeu abrir e divulgar a chamada "caixa-preta" do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e de outros órgãos, promessa feita após sua eleição. Nesta segunda-feira, 7, Bolsonaro dá posse ao novo presidente do BNDES, Joaquim Levy.



"Com poucos dias de governo, não só a caixa preta do BNDES, mas de outros órgãos estão sendo levantados e serão divulgados", escreveu o presidente no Twitter. Como exemplo de contratos desfeitos, Bolsonaro exemplificou um assinado pela Funai a três dias do fim do ano passado com a Universidade Federal Fluminense (UFF) no valor de R$ 45 milhões para criação de uma criptomoeda indígena. A contratação foi alvo de um pedido de suspensão pela ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves.