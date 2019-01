Grupo chama Zema de 'milionário' em protesto contra demissões na MGS

(foto: Reprodução/EM/D.A PRess )

Um grupo protesta na porta do Ministério Público do Trabalho, na tarde desta sexta-feira, contra as dispensas na Minas Gerais Administração e Serviços (MGS), empresa de terceirização que atua em secretarias, órgãos e autarquias estaduais para o atendimento diário de cerca de 7 mil cidadãos nos mais diversos serviços. Reunião sobre o destino dos funcionários do Posto Uai da Praça Sete acontece no MP nesta tarde de sexta-feira.





Eles cantam: "ô Zema, seu milionário, mal começou e quer tirar o meu trabalho" e "não a demissão, sim a realocação".





Além de funcionários do Posto Uai, estão presentes pessoas de outros órgãos estaduais ligados à MGS.





Funcionário há 9 anos da empresa, no Posto Uai da Praça Sete, Maurício Souza conta que os servidores não receberam qualquer informação sobre o futuro dos trabalhadores. "Aqui tem pai e mãe de família, gente que depende do trabalho para sobreviver. Não acho que a PPP será desfeita, mas precisamos de uma satisfação. Talvez é possível uma realocação das pessoas", diz. Ele conta que fez concurso público em 2007 para a MGS.





O grupo trouxe faixas e cartazes para a porta do MP do Trabalho, além de apitos e panelas.