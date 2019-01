Para 49% dos brasileiros, Bolsonaro resolverá problemas, diz pesquisa da Abrig

(foto: Valter Campanato/Agencia Brasil )

Pesquisa encomendada pela Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais (Abrig) em parceria com o Instituto de Pesquisas e Estratégias (IPE) revela que 49% dos brasileiros acreditam que o governo do presidente Jair Bolsonaro vai resolver os principais problemas do País.Outros 31% dizem que Bolsonaro não dará soluções às problemas e 20% não responderam ao questionamento.Além disso, o chamado Barômetro Abrig-IPE divulgado nesta sexta-feira, 4, mostra que 56% das pessoas acham que Bolsonaro vai fazer um governo ótimo ou bom. Outros 22% dizem que a gestão será regular. Por outro lado, 14% dos entrevistados acreditam que a administração do novo presidente será ruim ou péssima.