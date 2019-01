Nomeados chefe da PF, secretário da RF, presidente da Apex e cargos da AGU

O governo de Jair Bolsonaro nomeou ontem Maurício Leite Valeixo para diretor-geral do Departamento da Polícia Federal, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, e Marcos Cintra, secretário especial da Receita Federal, da estrutura do Ministério da Economia. A exoneração de Rogério Galloro da chefia da PF também foi publicada.



Nomeações de outros titulares do Ministério da Justiça, dentre eles secretários e diretores, também foram formalizadas ontem em edição extraordinária do Diário Oficial da União (DOU), assim como nomes da Advocacia-Geral da União (AGU). Na Saúde, também houve a nomeação de João Gabbardo dos Reis como secretário executivo.



AGU. Na AGU, o Diário Oficial trouxe várias exonerações e a definição de postos-chave. Izabel Vinchon será secretária-geral de Contencioso; Renato Lima França, secretário-geral de Consultoria; Vinicius Torquetti Domingos Rocha, procurador-geral da União da AGU; e Vládia Pompeu Silva, corregedor-geral da AGU.



Apex. O documento também indica Alecxandro Pinho Carreiro para o cargo de presidente da Agência de Promoção de Exportações do Brasil (Apex-Brasil), por quatro anos. Carreiro entra no lugar de Roberto Jaguaribe. A Apex é vinculada ao Ministério das Relações Exteriores.