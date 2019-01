Bolsonaro cita editais de infraestrutura lançados por Temer que atrairão R$ 7 bi

O presidente Jair Bolsonaro citou um pacote de concessões lançado pelo ex-presidente Michel Temer para afirmar confiança em atrair investimentos privados à infraestrutura brasileira.



Pelo Twitter, Bolsonaro fez referência aos editais da Ferrovia Norte-Sul, de 12 aeroportos e de quatro terminais portuários lançados no fim de novembro e cujos leilões estão marcados para março. Segundo ele, o País vai atrair "rapidamente" em torno de R$ 7 bilhões de investimentos iniciais.



"Com a confiança do investidor sob condições favoráveis à população resgataremos o desenvolvimento inicial da infraestrutura do Brasil", declarou.