Pontes usa habilidades de palestrante em posse como ministro da Ciência

Palestrante e coach (treinador motivacional) experiente, Marcos Pontes lançou mão destes dotes durante sua cerimônia de posse à frente do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, na manhã desta quarta-feira, em Brasília. Pontes abriu seu discurso contando sobre seu lançamento ao espaço, pela Missão Centenário, em 29 de março de 2006. Ele falou sobre medo e o momento da despedida da família antes de partir, história que ele costuma contar em suas palestras. Ele agradeceu a oportunidade de assumir a pasta e procurou motivacionar os funcionários do ministério.



"Cada um de nós pode ser um tipo de um herói para mudar o destino do nosso País, com a excelência do seu trabalho, no dia a dia", disse. Ele também citou um discurso de um soldado americano frente à guerra. "O que faz um herói é o espírito de guerreiro", disse.



Natural da cidade de Bauru, no interior de São Paulo, Pontes ingressou na Academia da Força Aérea em 1981. Em 1989, foi transferido para São José dos Campos, onde cursou engenharia aeronáutica no ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica).



O secretário-executivo adjunto do ministério na gestão de Gilberto Kassab, Alfonso Orlandi Neto, foi o responsável pela transmissão do cargo e disse que acredita que o ministério estará em boas mãos.



Secretariado



O ex-deputado federal e ex-secretário das gestões de Geraldo Alckmin e de João Doria, no Estado e na cidade de São Paulo, Julio Semeghini (PSDB) foi anunciado como secretário-executivo da Pasta. O cargo de secretário-executivo adjunto ficou com Carlos Alberto Flora Baptistucci, da Força Aérea Brasileira. O chefe de gabinete será o brigadeiro Celestino Todesco. Secretário de Pesquisa e Formação será Marcelo Marcos Morales, atualmente no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ). Secretário de Empreendedorismo e Inovação será o engenheiro Paulo Cesar Rezende de Carvalho Alvim. O Secretário de Planejamento, Cooperação, Projetos e Controle será o tenente brigadeiro da FAB Antonio Franciscangelis Neto. O secretário de Rádio Difusão será o engenheiro Eli Chaves Gurgel do Amaral, do Exército Brasileiro e o de Telecomunicações, Vitor Elisio Góes de Oliveira Menezes.