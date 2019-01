'Eleitor realizou reforma que há tempos as ruas pedem', diz Zema em posse

Romeu Zema acabou de ser empossado como governador de Minas Gerais, em cerimônia realizada na Assembleia Legislativa do Estado. "O eleitor não dá recados, ele decide. Nas urnas, o eleitor mineiro decidiu realizar uma reforma política que há tempos as ruas pedem, mas que até então não havia sido colocada em prática", declarou Zema, em discurso, após receber o título de governador.



Foram recorrentes no discurso de Zema as menções à renovação e novas formas de fazer política. Candidato pelo Partido Novo, Zema "correu por fora" para ganhar a disputa, que tinha como principais candidatos o tucano Antonio Anastasia e o petista Fernando Pimentel.



A delicada situação das contas públicas de Minas foi citada por Zema. "A primeira atitude a ser tomada é reduzir despesas, cortando na carne", afirmou, citando estimativas fiscais para 2019 e os próximos anos.



"As previsões de déficit em conta corrente ultrapassam R$ 30 bilhões em 2019. Se nada for feito, o rombo passará de R$ 100 bilhões nos próximos anos", afirmou.



"Ou fazemos mudanças necessárias ou muito em breve a situação será muito pior ou até impraticável. Só nos resta ação. Será respeitando as leis, a liberdade, os recursos públicos e as pessoas que nosso estado poderá ser novamente respeitado", disse Zema. "São ações tomadas no presente que poderão ou não garantir o futuro de nossos filhos e netos", ressaltou o novo governador.