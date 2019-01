Wilson Witzel chega para a posse ao governo do RJ JÁ NO EMPRESA E SETORES

O governador eleito pelo Rio de Janeiro, Wilson Witzel, chegou acompanhado da mulher e filhos à cerimônia de posse no Palácio Tiradentes, sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira.



"Vamos fazer o melhor possível. Que Deus abençoe nosso Estado nesse momento da nossa política", declarou a jornalistas.



Participam da solenidade o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (MDB), e o prefeito da capital fluminense, Marcelo Crivella (PRB).