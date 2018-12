Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, visita Cristo Redentor

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em visita ao Rio de Janeiro desde a última sexta-feira, 28, foi conhecer o monumento do Cristo Redentor, no Corcovado, na zona sul da capital fluminense, por volta das 18h deste domingo, 30. A visita causou tumulto entre turistas que se dirigiam ao Cristo, porque o acesso ao monumento foi interditado, por medida de segurança. Nem a imprensa foi autorizada a acompanhar o israelense.



A previsão inicial era de que Netanyahu faria esse passeio a partir das 19h, quando circula o último trem de acesso ao monumento. Mas o primeiro-ministro israelense chegou antes, travando a circulação dos demais visitantes.



Netanyahu seria recebido pelo padre Omar Raposo, reitor do Santuário Cristo Redentor. Até as 18h30 a visita não havia terminado.