Polícia do DF descarta bomba na Esplanada dos Ministérios

Equipe da Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada diante da denúncia de uma bomba na região do Ministério do Planejamento (foto: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

O esquadrão antibomba da Polícia Militar do Distrito Federal descartou no início da tarde deste sábado (29) a existência de um artefato explosivo na Esplanada dos Ministérios. A equipe foi acionada durante a manhã, depois de receber denúncia sobre o aparecimento de uma mala nos arredores do prédio do Ministério do Planejamento.Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e da Paz Social informou que as investigações mostraram que se tratava apenas de uma mala com roupas. O material já foi recolhido, de acordo com o órgão.A suspeita foi levantada às vésperas da cerimônia de posse de Jair Bolsonaro que tomará grande parte da região. São esperadas cerca de 500 mil pessoas para a festa que terá um forte esquema de segurança montado.A partir deste sábado, a Esplanada dos Ministérios está fechada para trânsito de veículos. A posse presidencial será no dia 1º de janeiro. São esperadas 500 mil pessoas no evento.Para lidar com o tamanho do público e o risco de um possível novo atentado contra o presidente eleito, as forças de segurança do DF e da Presidência montaram a "Operação Posse". Cerca de 2,6 mil policiais militares trabalharão na região da Esplanada. Serão 36 agentes do Detran e mais 350 militares do Corpo de Bombeiros e 25 viaturas prontos para a Operação. (Com agência Estado)