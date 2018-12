Presidente da Caixa vai assumir empresas estatais no governo Doria

O atual presidente da Caixa Econômica Federal, Nelson de Souza, foi anunciado como novo integrante do governo João Doria nesta sexta-feira, 28. Souza vai assumir a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa), a Companhia Paulista de Obras e Serviços (CPOS) e a Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo (Codasp).



A Emplasa está vinculada à Secretaria Estadual da Casa Civil e é responsável pelo planejamento regional e metropolitano do Estado. Já a CPOS supervisiona as avaliações de imóveis urbanos e rurais de propriedade ou interesse da Federação, além de administrar edifícios e elaborar diagnósticos fundiários.



A Codasp é vinculada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento e atua no ramo de serviços de infraestrutura voltados ao agronegócio, à irrigação, agricultura, silvicultura, agropecuária, desenvolvimento sustentado, conservação do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis.



Souza iniciou a carreira na Caixa Econômica Federal em 1979 e já ocupou os cargos de Diretor Executivo de Gestão de Pessoas, Chefe de Gabinete da Presidência, Superintendente Nacional da Região Nordeste e do FGTS, entre outros. Em abril de 2018 foi nomeado presidente da instituição.