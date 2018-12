Doleiro Bruno Farina, sócio de Dario Messer, é preso no Paraguai

O doleiro Bruno Farina, sócio do "doleiro dos doleiros" Dario Messer, foi preso em um condomínio de luxo no Paraguai na noite desta quarta-feira, dia 26. Bruno Farina foi denunciado pela Operação Lava Jato. A Secretaria de Nacional de Inteligência do Paraguai informou que a operação foi realizada pela Interpol no Paraná Country Club, no distrito de Hernandarias. Quando foi preso, Bruno Farina portava documentos paraguaios e brasileiros.