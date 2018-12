Bolsonaro deixa Ilha da Marambaia e segue para sua residência na Barra da Tijuca

Depois de passar cinco dias na Ilha da Marambaia, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, deixou agora o cais de Itacuruçá, em direção à sua residência, na Barra da Tijuca, bairro da zona oeste do Rio.



Ele chegou ao continente em um iate da Marinha, vestindo a combinação de camisa esportiva azul e bermuda preta que adotou durante toda a viagem. Sua escolta era formada por cinco lanchas com policiais federais e um helicóptero.





Bolsonaro chegou à ilha no sábado, 22, acompanhado do filho Carlos Bolsonaro, para passar o Natal com a família. Apenas Carlos permaneceu na companhia do pai todos os dias. A mulher, Michelle Bolsonaro, deixou a ilha na manhã de quarta-feira, 26, na companhia das duas filhas.Na sexta-feira, dia 28, o presidente eleito se encontra com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no Forte de Copacabana, na zona sul da capital. Netanyahu deverá participar da cerimônia de posse de Bolsonaro, de acordo com a Embaixada de Israel.A informação veio um dia depois de a própria embaixada informar que o premiê viria nesta semana ao Brasil, mas provavelmente não ficaria até o dia 1º por problemas na política interna de seu país. Netanyahu teria mudado de ideia na Quarta-feira. Bolsonaro não tem agenda prevista para esta quinta.