Temer participa de cerimônia no Sírio-Libanês com Maia, Toffoli e Márcio França

O presidente Michel Temer participa, nesta sexta-feira, 21, da cerimônia de comemoração aos dez anos do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. No evento, também estarão presentes os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, além do governador de São Paulo, Márcio França (PSB).