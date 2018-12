Após desconvidar Cuba para posse, Bolsonaro recebe 'denunciante' cubano

Depois de retirar o convite à Cuba para que este país envie um líder para participar de sua posse, o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) recebeu na manhã desta quinta-feira, 20, o cubano Orlando Gutierrez, "um dos principais denunciantes das atrocidades cometidas pela ditadura daquele país", segundo escreveu o presidente eleito em sua conta no Twitter.



O capitão do exército postou uma foto na qual conversa com Gutierrez, acompanhado de outras pessoas.



Recentemente, em rede social, o futuro ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também falou sobre o não convite a outro líder que não é bem quisto pelo novo governo.: "Em respeito ao povo venezuelano, não convidamos Nicolás Maduro para a posse do presidente Bolsonaro. Não há lugar para Maduro numa celebração da democracia e do triunfo da vontade popular brasileira".