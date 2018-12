Prefeito de Sete Lagoas é julgado pelo TRE por abuso do poder econômico

Prefeito Leone Maciel Fonseca (foto: Newton Franca/Especial para o EM/D.A Press)

Perfil

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MG) adiou para esta quarta-feira (19) o julgamento por abuso do poder econômico do prefeito de Sete Lagoas, Leone Maciel Fonseca (MDB). A ação corre em segredo de Justiça e começou a ser julgada na manhã desta terça-feira (18).Após empate na votação, 3 a 3, o presidente do TRE/MG, desembargador Pedro Bernardes, pediu vista para dar o voto de minerva, que deverá ser conhecido na manhã desta quarta-feira.O prefeito corre o risco de perder o mandato. Caso isso ocorra, o prefeito poderá recorrer da decisão ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou entrar com o recurso do embargo declaratório, junto ao TRE/MG, questionando a sentença.O processo por abuso do poder econômico se refere à campanha que elegeu Fonseca prefeito nas eleições de 2016. Em julho deste ano, ele foi condenado com a cassação do mandato pela Comarca de Sete Lagoas, localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte.Professor e empresário, graduado em Direito pela UNIFEMM – Centro Universitário de Sete Lagoas. Em 2016, foi eleito prefeito de Sete Lagoas com mais de 50 mil votos.Fonseca nasceu em Papagaios, no Centro- Oeste de Minas, mas foi em Sete Lagoas que fez sua trajetória como professor, diretor de escola, empresário, advogado, vereador, presidente da Câmara Municipal e vice-prefeito.O prefeito cumpriu quatro mandatos, permanecendo no Legislativo por 20 anos. Durante esse tempo, ele foi por dez vezes eleito presidente da Câmara, um recorde no Legislativo local. Foi por duas vezes vice prefeito e, em 2006, assumiu a Prefeitura de Sete Lagoas para um mandato de dois anos.