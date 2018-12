Bolsonaro diz no Twitter que fará 'live' nesta terça-feira às 19h

Em sua conta pessoal na rede de microblog Twitter, o presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou que fará uma "live" nesta terça-feira, às 19h. Ele não especificou o assunto. Também no Twitter, Bolsonaro criticou matéria veiculada pelo jornal Folha de S. Paulo que informa que sua mulher pediu para retirar as imagens católicas da futura residência presidencial.



"Fui surpreendido com a notícia que minha esposa retiraria imagens católicas da futura residência oficial devido sua religião. Ela evangélica e eu católico, ambos temos objetos que lembram nossa fé em nossa casa! Não por acaso, criam narrativas para nos desgastar a todo custo!", disse o presidente eleito no post.