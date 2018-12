Vereador de BH se diz ameaçado de morte e registra boletim de ocorrência

(foto: Gabriel Azevedo/Divulgação)

O vereador Gabriel Azevedo (PHS) registrou um boletim de ocorrência na noite desta sexta-feira (14) após o término da sessão na Câmara Municipal de Belo Horizonte.O parlamentar se disse ameaçado por um ex-assessor do ex-vereador Wellington Magalhães quando estava fazendo um discurso no Plenário da Casa.“Hoje, nas galerias da Câmara Municipal, um capanga do vereador afastado Wellington Magalhães, me ameaçou. Não é a primeira vez que ele faz isso, todavia desta feita disse que eu deveria tomar mais cuidado pedalando pela cidade”, disse Azevedo em suas redes sociais, onde compartilhou o registro do boletim feito no Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa.O vereador afirmou que Wellington Luiz da Conceição, conhecido como Tãozinho, seria um conhecido ex-funcionário do gabinete de Magalhães e o ameaçou várias vezes, dizendo que “qualquer dia ele sairia de bicicleta e não voltaria para casa”.Nos últimos dias as sessões na Câmara têm sido marcadas por um clima quente entre vereadores, com bate-bocas e troca de acusações durante as votações para a eleição da próxima Mesa Diretora.A reportagem não conseguiu confirmar a identidade do homem acusado por Gabriel Azevedo de fazer ameaças durante a sessão. A reportagem tentou entrar em contato com o ex-verador Wellingtno Magalhães, mas ele não retornou as ligações.