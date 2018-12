Genro: Temer é instrumento servil de posição de Bolsonaro ao extraditar Battisti

O ex-ministro da Justiça Tarso Genro, responsável por conceder refúgio político a Cesare Battisti em 2009, afirmou que o presidente Michel Temer foi um "instrumento servil" da posição do presidente eleito, Jair Bolsonaro, ao assinar a extradição do ex-ativista italiano. A decisão do emedebista foi revelada pela colunista

Eliane Cantanhêde, do jornal O Estado de S. Paulo.



Em entrevista ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, Genro afirmou que a extradição é um acordo político entre dois governos de extrema direita, referindo-se ao futuro governo brasileiro e ao governo italiano, e não é uma decisão jurídica. Na quinta-feira, 13, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prisão de Battisti e abriu caminho para a extradição.



"Acho que isso aí foi um acordo entre dois governos de extrema direita, um acordo político. Não é uma decisão jurídica", afirmou o ex-ministro. "O Temer está sendo apenas um instrumento servil dessa posição (de Bolsonaro) que, na minha opinião, não é fundamentável juridicamente."



Juridicamente, afirmou o petista, a decisão de conceder refúgio político ao italiano durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi tomada após decisão do Supremo Tribunal Federal e percorreu "os caminhos normais".



Para o ex-ministro, a decisão desta sexta-feira, 14, só favorece a Bolsonaro e vai ser rapidamente "superada" por conta do apoio que o presidente eleito tem na sociedade. "Acho que não vai ter repercussão nenhuma, vai ser rapidamente superada porque hoje existe uma unidade muito grande no País dos meios de comunicação e dos setores políticos mais organizados de direita em torno do governo Bolsonaro."