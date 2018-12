Bolsonaro chega para cerimônia da Marinha que terá participação de Temer

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, chegou na manhã desta sexta-feira ao Complexo Naval de Itaguaí, da Marinha, na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde participará da cerimônia de lançamento ao mar do submarino Riachuelo. O evento terá também a presença do presidente Michel Temer.



Bolsonaro chegou de helicóptero ao local, onde foi montada a estrutura de palco e plateia, próxima a área de cais do estaleiro da Marinha. A chegada do presidente Temer estava prevista para as 9h30 - a assessoria da Presidência avisou que ele vai atrasar.



O presidente e o presidente eleito participarão do evento ao lado do comandante da Marina, almirante Eduardo Leal Ferreira, e do diretor-geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, almirante Bento Costa Lima de Albuquerque Júnior, futuro ministro de Minas e Energia, já indicado para o cargo por Bolsonaro.



O Riachuelo é o primeiro a ser entregue de uma série de quatro submarinos convencionais e um com propulsão nuclear que estão sendo construídos pelo Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub).



O Prosub prevê investir R$ 35 bilhões, em duas décadas, a partir de 2008. Segundo a assessoria de imprensa da Marinha, até agora já foram investidos R$ 17,4 bilhões. A previsão é que o submarino nuclear, batizado de Álvaro Alberto, fique pronto em 2029.