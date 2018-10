Eunício Oliveira defende punição aos que divulgam fake news

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), defendeu nesta quarta-feira, 10, que seja dado um limite e penalidades para aqueles que divulgam as chamadas fake news. Em conversa com a imprensa hoje no Senado, Eunício lamentou que ferramentas importantes, como WhatsApp e Facebook, estejam sendo utilizados nessas eleições para difundir fake news. "É um instrumento, uma ferramenta importante, mas nós temos de ter limite e penalidade para aqueles que fazem fake news e não notícia", disse.



Eunício comentou que ele mesmo, durante a campanha eleitoral, chegou a ganhar quatro ou cinco direitos de resposta em razão de notícias falsas veiculadas por adversários. Questionado se considerava ter sido prejudicado por fake news nessas eleições, o presidente do Senado negou. "Fui prejudicado por outras coisas", limitou-se a responder, sem dar mais detalhes. Eunício não foi reeleito para mais um mandato de senador e só ficará no cargo até o fim de janeiro de 2019.