Povo ainda não conhece o Haddad, que precisa mostrar quem é, diz governador de PE

Na avaliação do governador reeleito de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), Fernando Haddad (PT) precisa ser mais do que o candidato do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva ao Planalto e mostrar quem é para vencer o segundo turno da eleição presidencial.



"Tem que se apresentar, o povo ainda não conhece o Haddad. É o candidato do Lula, tem muito o que mostrar de uma trajetória pública importante e interessante", declarou o pessebista, após uma reunião com o presidenciável na capital paulista.



Paulo Câmara expressou uma opinião que tem sido frequente entre aliados e membros da campanha.



Para defender que Haddad precisa reforçar sua própria imagem, o governador usou seu próprio exemplo. Em 2014, foi eleito em Pernambuco pelas mãos de Eduardo Campos, morto no mesmo ano quando tentava ser presidente da República. "Eu fui candidato de Eduardo, mas depois o povo quis saber quem é o candidato de Eduardo. Tem um momento que estaciona se você não mostrar quem você é."