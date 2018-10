Mulher é agredida em BH por se negar a votar em Bolsonaro

Mais um caso de violência envolvendo a intolerância política nestas eleições. Desta vez foi uma analista de operações de 24 anos. Ela relata que no início da manhã desta terça-feira foi agredida no bairro São Luiz, Região da Pampulha, em Belo Horizonte, ao afirmar que não votará em Jair Bolsonaro (PSL) no segundo turno destas eleições.De acordo com a jovem, que pediu para ter o nome mantido em sigilo, ela fazia caminhada por volta das 5h20 quando passou por um homem que descarregava caixas em uma empresa. Segundo relato, o homem estava nervoso e falando sozinho, mas quando ela se aproximou, foi questionada sobre as eleições. Ao se manifestar contrária ao presidenciável, foi agredida.“Quando disse que não votaria em Bolsonaro, ele jogou caixas em cima de mim. Eu caí no chão, machuquei o rosto e a mão. Fiquei desesperada e saí correndo”, afirmou ela, que fez um boletim de ocorrência em uma unidade móvel da Polícia Militar.Lésbica, a jovem disse que foi agredida por preconceito e “ódio político”. “Não sou petista, mas o que o outro candidato quer fazer é uma ditadura. As pessoas sofreram muito com isso, jamais apoiaria um candidato que tem ódio das minorias e as pessoas LGBT. Eu sou uma delas”, continuou.A mulher fez um relato da agressão em seu Instagram – que resolveu deixar privado por medo de retaliação. Segundo ela, foram várias as manifestações de apoio de amigos pela agressão sofrida.“Familiar ou colega de trabalho que diz gostar de mim mas vota no Bolsonaro, tá (sic) com a mão suja de sangue, do meu sangue”, escreveu ela, que ainda postou uma foto com a mão imobilizada.