Boulos, Freixo e Erundina se reúnem hoje com Haddad para oficializar aliança

O candidato do PSOL à Presidência no primeiro turno da eleição, Guilherme Boulos, e outros líderes do partido devem se reunir com Fernando Haddad (PT) nesta terça-feira, 9, em São Paulo, para oficializar a aliança entre os dois no segundo turno.



Além de Boulos, irão para a reunião do PT e de Haddad os deputados federais eleitos do PSOL Luiza Erundina (SP) e Marcelo Freixo (RJ), além do presidente do partido, Juliano Medeiros.



No momento, Haddad está reunido com os governadores Wellington Dias (PT-PI), Rui Costa (PT-BA), Camilo Santana (PT-CE), Fernando Pimentel (PT-MG) e Flávio Dino (PCdoB-MA) para definir estratégias da campanha presidencial nos Estados.