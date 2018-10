Haddad visita Lula em Curitiba e discute rumos do segundo turno

O candidato do PT à Presidência da República nas eleições 2018, Fernando Haddad, visitou na manhã desta segunda-feira, 8, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em sua cela especial na sede da Polícia Federal em Curitiba - onde está preso e condenado pela Operação Lava Jato.



Haddad chegou na sede da PF por das 11h. Ele viajou em um jato acompanhado dos petistas Emídio de Souza e Luiz Eduardo Greenhalgh.



Haddad entrou sozinho para falar com Lula. Saiu cerca de uma hora depois. No primeiro ato da campanha de segundo turno, Haddad comemorou com Lula o resultado e discutiu os rumos da disputa contra o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, nessa segunda etapa.



O candidato do PT convocou a imprensa para uma entrevista coletiva em um hotel de Curitiba onde ele faria uma reunião no início da tarde desta segunda-feira, antes de retornar a São Paulo.



Lula completou neste domingo de eleições gerais no País exatos 6 meses de prisão em Curitiba. Apesar do isolamento do cárcere o petista comandou a campanha de Haddad por seus porta-vozes e por meio de bilhete manuscritos.