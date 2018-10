Paulo Skaf (MDB) chegou derrotado ao seu comitê, por volta das 21h40, e foi recebido por cerca de 30 apoiadores. Cotado para disputar o segundo turno com João Doria (PSDB), ele teve 21,13% dos votos e perdeu a vaga para Márcio França, que somou 21,48% dos votos válidos.



Aos apoiadores, já dentro do comitê, ele disse: "Saímos todos fortalecidos. Quem esteve na nossa frente foram estruturas partidárias pesadas. Nós fomos nós. Precisamos direcionar isso para o bem do Brasil e para o bem de São Paulo".