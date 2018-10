Ibope: Jarbas Vasconcelos (MDB) retoma liderança para Senado em PE

O deputado federal Jarbas Vasconcelos (MDB), que até meados de setembro liderava a pesquisa Ibope para o Senado, voltou a encabeçar a lista de candidatos. Com crescimento de 4 pontos porcentuais, o parlamentar atingiu 37% das intenções de voto. Ex-adversário e hoje aliado de Jarbas, o candidato à reeleição Humberto Costa (PT) subiu 3 pontos e agora tem 36% da preferência do eleitor pernambucano. Jarbas e Costa estão tecnicamente empatados.



Os deputados federais e ex-ministros do governo Temer, Mendonça Filho (DEM) e Bruno Araújo (PSDB) cresceram 7 pontos porcentuais nesta reta final alcançando, respectivamente, 27% e 16%. Silvio Costa (Avante) oscilou de 11% para 13%.



Pastor Jairinho (Rede) permaneceu com 5% e sua aliada Adriana Rocha (Rede) oscilou 1 ponto e agora tem 3%. Eugênia Lima e Albanise Pires ambas do PSOL, e Hélio Cabral (PSTU) aparecem com 2%. Lidia Brunes (PROS) e Alex Lima Rola (PCO) estão estagnados com 1%.



Brancos e nulos para a primeira vaga são 17%. Na pesquisa divulgada no dia 2 de outubro eram 19%. Para a segunda vaga, são 25%, uma queda de 4 pontos em relação ao levantamento anterior. Os que não sabem ou não responderam caíram de 30% para 13%.



Esta é a sexta rodada da pesquisa Ibope/Jornal do Commercio/TV Globo. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) com o protocolo 01373/2018 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número 06946/2018.