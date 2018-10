Ibope: Ratinho Junior lidera no Paraná com 57% dos votos válidos

A última pesquisa Ibope antes da eleição, divulgada neste sábado, 6, indica que Ratinho Junior (PSD) deve vencer o pleito para governador do Paraná já no primeiro turno. Ele aparece com 57% dos votos válidos, seguido da governadora e candidata à reeleição Cida Borghetti (PP), com 18%, e do deputado federal João Arruda (MDB), que aparece com 13%.



Na sequência do levantamento estão Dr. Rosinha (PT), com 5%; e Ogier Buchi (PSL), com 3%. Piva (PSOL), Priscila Ebara (PCO) e Professor Jorge Bernardi (REDE) aparecem com 1% das intenções de voto cada um. Geonísio Marinho (PRTB) e Professor Ivan Bernardo (PSTU) não pontuaram nesse último levantamento.



Considerando os votos totais, ou seja, sem excluir os brancos, nulos e indecisos, Ratinho tem 50% das intenções de voto, seis pontos porcentuais a mais que no último levantamento Ibope, do final de setembro. Cida Borghetti e João Arruda oscilaram dentro da margem de erro em relação à última pesquisa do instituto. Ela passou de 17% para 16%; e ele de 10% para 13%.



Dr. Rosinha tem 5% dos votos totais e Ogier Buchi, 2%. Piva e Priscila Ebara têm 1% cada um. Professor Ivan Bernardo, Professor Jorge Bernardi e Geonísio Marinho não pontuaram. Brancos e nulos somaram 6%. Não souberam ou não opinaram também foram 6%.

Rejeição



O Ibope também perguntou aos eleitores do Paraná em quem eles não votariam de jeito nenhum. O candidato do PT, Dr. Rosinha, aparece com o maior porcentual de rejeição: 24%, seguido da governadora Cida Borghetti, com 18%



Ratinho tem 13% de rejeição e João Arruda, 12%. Piva e Priscila Ebara foram citados por 8% dos eleitores. Geonísio Marinho e Ogier Buchi aparecem com 6% cada um. Professor Ivan Bernardo e Professor Jorge Bernardi também empataram na rejeição, com 5% cada um.

Os eleitores que afirmaram que poderiam votar em qualquer dos candidatos somaram 14%. Não sabem ou preferiram não opinar, 23%.



Segundo turno



Nas simulações de segundo turno, Ratinho venceria em todos os cenários, segundo o Ibope. Contra Cida Borghetti, ele teria 61% das intenções de voto e a governadora, 25%. Ele venceria do candidato do MDB, João Arruda, com 65% contra 22% das intenções de voto.



Num eventual segundo turno entre Cida e Arruda, a governadora teria 45% das intenções de voto contra 33% do emedebista.



Dados



Pesquisa de 6/10: margem de erro de três pontos porcentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 1.512 eleitores entre os dias 4 e 6 de outubro. Registro no TRE: Nº PR-07265/2018. Registro no TSE: Nº BR-05835/2018. O nível de confiança é de 95%.



Pesquisa Ibope de 27/9: margem de erro de três pontos porcentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 1.204 eleitores entre os dias 24 e 26 de setembro. Registro no TRE: PR?07128/2018. Registro no TSE: BR?03369/2018. O nível de confiança é de 95%.