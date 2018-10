Em Brasília, manifestantes simulam estar armados durante carreata pró-Bolsonaro

Alguns manifestantes simularam estar armados durante a carreata (foto: EVARISTO SA / AFP )

Uma carreata liderada por eleitores de Jair Bolsonaro, presidenciável do PSL nas eleições deste ano, ocupava parte da Esplanada dos Ministérios no final da manhã deste sábado, 6, em Brasília. Além de seguidores de Bolsonaro, cabos eleitorais e apoiadores de diversos nomes que disputam o governo do Distrito Federal, como Ibaneis (MDB), Eliana Pedrosa (PROS) e General Paulo Chagas (PRP) participam da manifestação, que é acompanhada pela Polícia Militar. Alguns manifestantes simularam estar armados durante a carreata.

(foto: EVARISTO SA / AFP )

A manifestação foi organizada pelas redes sociais. Os veículos carregam bandeiras do Brasil e dos candidatos que terão os nomes na urna neste domingo, 7, inclusive vários que disputam uma cadeira no Congresso Nacional e na Câmara. Na região próxima à Praça dos Três Poderes, vários manifestantes deixaram os veículos e cerca de 500 pessoas estão concentradas no local.Segundo a Polícia Militar, o trânsito na região fluía pelas demais faixas da Esplanada que seguem abertas ao tráfego - quatro delas foram tomadas por manifestantes. Por se tratar de um sábado, o movimento é menor e não há prejuízo à movimentação na região central de Brasília, diz a PM. Não havia registro de incidentes até a publicação desta matéria.

Com informações de Estadão Conteúdo