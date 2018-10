Ibope/AP: Capiberibe tem 36% dos votos válidos; Waldez, 26%; Davi, 25%

O ex-governador João Capiberibe (PSB) continua na liderança na corrida ao governo do Amapá, com 36% dos votos válidos, de acordo com levantamento divulgado na noite desta sexta-feira, 5, pelo Ibope. Capiberibe aparece à frente do atual governador, Waldez Góes (PDT), que tem 26% das preferências considerando os votos válidos e está tecnicamente empatado com Davi Alcolumbre (DEM), que tem 25%. Cirilo (PSL) apresenta 12% dos votos válidos e Gianfranco (PSTU) tem 1% dos votos válidos.



Considerando os votos totais, Capiberibe tem 33% das intenções de voto, enquanto Waldez e Davi figuram empatados com 24%. Cirilo tem 11% do total de votos, enquanto Gianfranco apresenta 1%. Entre os entrevistados, 4% disseram que votariam em branco ou que anulariam o voto, enquanto 3% afirmaram não saber ou preferiram não responder.



A margem de erro da pesquisa, encomendada pela Rede Amazônica, é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. O Ibope ouviu 812 eleitores entre os dias 3 e 4 de outubro. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-06697/2018 e no Tribunal Regional Eleitoral sob o código AP-09462/2018. O nível de confiança é de 95%, o que quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro.