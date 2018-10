Planalto terá centro de tratamento de incidentes para acompanhar 1º turno

Um centro de tratamento de incidentes funcionará no Palácio do Planalto no próximo domingo (7) para que o governo acompanhe de perto o primeiro turno da eleição. Os ministros do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Sergio Etchegoyen, e de Secretaria de Governo, Carlos Marun, foram escalados para fazer o monitoramento ao longo do dia.



Após o término da votação, os ministros devem seguir para o Palácio do Jaburu no início da noite para um encontro com o presidente Michel Temer. De lá, acompanharão juntos a apuração do resultado das urnas eletrônicas. Até o momento não há previsão de fala do presidente da República.



Integrantes do governo ressaltam que o protagonismo do monitoramento está com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas que o gabinete do Planalto serve para que Temer e seus ministros tenham conhecimento de eventuais problema ao longo do processo eleitoral.



Temer viajou nesta sexta-feira, 6, para São Paulo. Segundo assessores, a previsão é que ele votará na capital paulista no domingo pela manhã e retorne a Brasília por volta do meio dia.