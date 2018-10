Candidata a deputada federal, filha de Cunha declara apoio a Bolsonaro em vídeo

Pelas redes sociais, Danielle Cunha (MDB-RJ), filha do ex-deputado Eduardo Cunha (MDB-RJ), declarou apoio à candidatura de Jair Bolsonaro (PSL) à Presidência da República. Em vídeo publicado nos perfis dela e do pai no Twitter, a candidata a deputada federal pede votos a Bolsonaro para "garantir que o PT não continuará no poder".



"O primeiro turno está chegando e com ele se aproxima a polarização das eleições. Por um lado, temos o Haddad, que representa o PT, hegemonia que meu pai, com muito sucesso, através do impeachment, conseguiu retirar. E por um outro lado, temos Bolsonaro, que representa quem não quer a Dilma e quem não quer o PT no poder. Para resolvermos logo esta eleição no primeiro turno e para que não tenhamos o PT novamente no poder, venho pedir a vocês que votem Bolsonaro 17", afirma Danielle no vídeo.



O perfil de Eduardo Cunha no Twitter conta com fotos de campanha da filha. Preso desde 2016 e condenado por lavagem de dinheiro, corrupção passiva e evasão de divisas, o ex-presidente da Câmara aparece ao lado de Danielle em algumas imagens.