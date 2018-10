Personalidades ligadas ao esporte se lançam na disputa das eleições

(foto: Twitter/Reprodução / Reprodução/Facebook / Partido Verde/Divulgação / Juarez Rodrigues/EM/DA Press / Jessen Peixoto/Divulgação)

Assim como tem ocorrido em anos anteriores esportistas e personalidades ligadas ao esporte se lançam na disputa para tentar ter desempenho nas urnas tão vigoroso como em suas carreiras. Entre os nomes que disputam temos dirigentes de clube, ex-atletas e jornalistas ligados à cobertura esportiva. Entre as propostas, medidas que tentam usar o esporte como forma de melhorar a vida das pessoas, além de garantir mais verbas para as modalidades.O vice-presidente do Cruzeiro, Ronaldo Granata, é um dos que concorrem e tem essas bandeiras como norte para o eventual mandato. Filiado ao Podemos, ele busca uma vaga na Câmara dos Deputados e acredita que com o esporte pode promover a inclusão social. “Minha experiência como administrador eu pretendo usar para transformar o país em um lugar melhor. Eu quero usar isso para fazer diferença. Promover a inclusão social através do esporte. O esporte muda a vida”, afirmou. De acordo com ele, a inspiração veio das dificuldades vividas como dirigente e a percepção de como isso impacta na solução dos problemas no cotidiano das pessoas. “O esporte está muito maltratado no país atualmente. A gente precisar tratar o esporte de uma forma melhor”, afirmou.O candidato pela Rede, Kaka Menezes, também tem origem na vida esportiva. Ex-jogador de basquete, ele concorre ao Senado e trabalha com projetos sociais. Em vídeo na página do Facebook, ele ressalta essa parte do trabalho dele e convoca os eleitores a saberem mais sobre sua trajetória. “Eu venho do social há muitos anos e tenho visto milhares de jovens sem emprego, sem inclusão nas escolas, sem oportunidade, sem renda. Nos precisamos pensar de uma forma integrada.Em relação aos ligados à atividade esportiva, o jornalista e narrador Mário Henrique Caixa (PV), que já ocupa uma vaga na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, tenta a reeleição. Entre suas propostas ele tem como bandeira o esporte. Em vídeo em que pede votos, ele também cita outras demandas. “Seguimos no esporte com as academias ao ar livre, na área da saúde temos grandes investimentos e a paz”, afirma. Conhecido por narrar jogos do Atlético, Caixa tem apoio de peso, como o prefeito de Belo Horizonte e ex-dirigente do clube, Alexandre Kalil (PHS), que aparece em vídeo pedindo apoio e votos para ele.Outros candidatos também surfam na onda do esporte. Assim como Caixa, o vereador Álvaro Damião agora tenta uma vaga na Câmara dos Deputados. Também atuando com o jornalismo esportivo, ele também a bandeira de combate à corrupção como uma das mais fortes em seu discurso. “O dinheiro que vai para a corrupção deixa de ir para saúde, para a segurança pública e para a educação”, afirmou.O presidente do Conselho Administrativo do América, Alencar da Silveira (PDT), segue a linha de promover mudanças. Deputado estadual, ele tenta a reeleição e aposta em uma das demandas antigas que parte da população espera. “Ninguém aguenta tanta corrupção, como deputado estadual tenho lutado por uma ampla reforma política como experiência e novas ideias podemos fazer um Brasil que dá resultado”, afirma.