Ciro defende revogação da emenda do teto e faz novas críticas a Bolsonaro

O candidato Ciro Gomes (PDT) voltou a defender a revogação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 95, conhecida também como PEC do teto. Para o pedetista, a emenda impede crescimento dos gastos em saúde, educação e segurança.



O ex-governador do Ceará, que fez pergunta a Henrique Meirelles (MDB), aproveitou ainda para criticar o candidato Jair Bolsonaro (PSL), dizendo que gostaria de dirigir perguntas a ele, mas este "fugiu" do debate e preferiu conceder entrevista a uma outra emissora.



Esta é a quarta vez que o pedetista e o emedebista perguntam um ao outro. Em todas, houve críticas ao capitão reformado do Exército. Entretanto, Meirelles, que foi ministro da Fazenda quando a PEC 95 foi aprovada, disse ser uma "má informação" a ideia de que a emenda impede crescimento dos gastos em saúde e educação.



"O que tem é piso, teto é só para os privilégios, que serão combatidos com as reformas", defendeu.