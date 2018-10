Alterar a imagem dos temas do debate no Photoshop (ou no Paintbrush, para a internet raiz) já virou tradição entre os ágeis e insones produtores de memes na web brasileira: de dois em dois anos, a piada volta com tudo durante os debates eleitorais na televisão. No programa ao vivo que a TV Globo levou ao ar na madrugada dessa quinta para sexta-feira, o fenômeno da segunda tela no Twitter testou a criatividade dos eleitores. Saem segurança pública, política econômica, crise na previdência e entram assuntos, digamos, menos espinhosos. Com o acirramento dos ânimos às vésperas deste pleito, o jeito aqui é dar uma pausa nas brigas do grupo da família e rir para não chorar.





Um Brasil dividido





Quem não tem uma?





Satanáries à solta

Atenção para o tema mais importante do debate #DebateNaGlobo pic.twitter.com/CmqSFVNCU3 %u2014 Rainha das Trevas %uD83E%uDDD9%uD83C%uDFFB%u200D%u2642%uFE0F (@KichaKota) 5 de outubro de 2018





Polarização neste tema





A questão da educação

Depois da prova de hj eu tenho uma sugestão de tema pra perguntas no #DebateNaGlobo pic.twitter.com/ewjk4TVuYp %u2014 Sono Constante Tintilo (@tintilo) 5 de outubro de 2018





Todos querem saber





Larica da madruga





Isso, isso, isso

O tema agora é uma questão que está dividindo o país. #DebateNaGlobo pic.twitter.com/Ke8rX6yDhR — Fórum Chaves (@ForumChaves) 5 de outubro de 2018





Chega mais





Amém?





Ó, Machado, ajudai-nos





Glória a Deuxxxx





Reivindicações

O tema de respeito! pic.twitter.com/fDBLJCGdJu — NFL da Zueira (@NFLdaZueira) 5 de outubro de 2018





Batalha do século





Gangnam Style

CANDIDATO O TEMA DA SUA PERGUNTA É pic.twitter.com/hpwPuTxhc6 — Mizzuga, virou Cirista depois do Ibope #12 (@Mizzuga) 5 de outubro de 2018





Enquanto isso...

Qual foi o tema do debate de hoje?



: pic.twitter.com/Ukks78pOFV — GAB.AI @Schmidt %uD83D%uDC4D%uD83C%uDFFB (@____Schmidt) 5 de outubro de 2018





Dilema noturno

Tema polêmico no debate pic.twitter.com/uqfdbWTM2V — William Castro (@William_Castro) 5 de outubro de 2018





Tema brisa

candidato o tema agora é pic.twitter.com/bsl962VKo5 — devaneios canábicos (@maconhice) 5 de outubro de 2018





Voltando às lícitas

E o próximo tema é: pic.twitter.com/z6JMTCJAnT — Ricardo Stuhlert (@ricardostuhlert) 5 de outubro de 2018





