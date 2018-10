Debate na TV gera polêmica entre medalhistas olímpicos brasileiros

(foto: Reprodução/Internet) O ex-nadador Gustavo Borges, ganhador da medalha de prata nos 100m livre na Olimpíada de 1992, em Barcelona, e nos 200m livre em Atlanta, em 1996, publicou em sua conta no Twitter uma declaração questionando se haveria pancadaria ou propostas no debate na TV Globo, devido à ausência do candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro, do PSL.





Em resposta ao nadador, a ex-atleta da Seleção Brasileira de Vôlei Ana Moser, medalha de bronze em Atlanta, em 1996, e outro em três Grand Prix, ironizou o comentário de Gustavo Borges, dizendo que com Jair Bolsonaro não há debate e que o candidato não participou de outros. Gustavo ainda rebateu, perguntando "Mas seria legal né?". A ex-atleta respondeu "Seria legal o quê? Ir aos debates? Claro, né? Era o mínimo. Não confrontar as propostas, as visões. Como os eleitores podem entender o que a pessoa pensa se não confronta suas ideias ao contraditório, sem fake news em grupos de whats?".

Seguidores do ex-atleta responderam Borges, questionando o posicionamento do ex-nadador em relação aos candidatos presentes nos debates.





