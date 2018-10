Fórum eleitoral no Paraná é atacado com coquetéis molotov e pedras

O Fórum Eleitoral de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, foi alvo de um ataque na madrugada desta quinta-feira, 4. Coquetéis molotov e pedras foram arremessados contra o edifício, que sofreu danos apenas na parte externa. Não houve feridos e nenhuma das 689 urnas eleitorais abrigadas no local foi danificada.



Imagens de câmeras de segurança instaladas em frente ao fórum mostram dois homens agindo. Um deles joga pedras no prédio e, logo em seguida, ambos lançam quatro coquetéis molotov contra o prédio e saem correndo. Até a publicação desta matéria, nenhum deles tinha sido identificado.



O caso é investigado pela Polícia Federal, pela Secretaria de Segurança Pública do Estado e pela Polícia Militar. Depois do atentado, o presidente do TRE-PR, Luiz Taro Oyama, e outros representantes da Corte se reuniram com autoridades policiais para definir detalhes relativos ao planejamento de segurança nas eleições 2018. Detalhes da reunião não foram divulgados à imprensa.



Ainda nesta quinta, a PM do Paraná anunciou que colocará mais de 10 mil policiais nas ruas no próximo domingo. Ações pontuais estão previstas nos mais de mil locais em que houve prisões nas duas últimas eleições, segundo a PM. O trabalho deve começar já no sábado, para evitar que santinhos sejam jogados nas ruas.