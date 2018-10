Candidatos apostam em pets para buscar votos nas eleições

Os cachorros estão em 'alta' nas campanhas eleitorais na TV e redes sociais (foto: Reprodução)

O deputado estadual Noraldino Junior aparece na TV levando uma lambida de um cachorro (foto: Reprodução)

Fernando Haddad e o cachorro Stick (foto: Reprodução)

Anastasia posou para foto com seu 'amiguinho' (foto: Reprodução)

O cachorro 'recomenda' o voto em Requião (foto: Reprodução)

Fred Costa também segura um cachorrinho na propaganda (foto: Reprodução)

A candidata Denise Max também mostra os cachorros para divulgar seus números (foto: Reprodução)

Em tempo de disputa acirrada e antipatia quase generalizada com os políticos, vale tudo para tentar ganhar a simpatia e, se possível, alguns votos na campanha na televisão e nas redes sociais. Considerando que os pets reinam na maior parte dos lares dos brasileiros, a causa animal foi explicitada por alguns candidatos, que fizeram questão de aparecer com os bichinhos.Nesta quinta-feira (4), dia de São Francisco de Assis, o protetor dos animais, foi a vez de o senador Antonio Anastasia mostrar no Twitter o seu cachorro da raça schnauzer. “Tenho um amiguinho que há 8 anos, com muito carinho e lealdade, me acompanha. Sabe das minhas alegrias e aflições, dos dias que estou bem e aqueles que estou mais pra baixo. E que sempre busca me deixar mais animado. Feliz dia Mundial dos Animais!”, postou Anastasia.Outro que já havia 'apelado' para os animaizinhos foi o presidenciável Ciro Gomes (PT). Recentemente, ele postou a foto de um Yorkshire com uma placa do orgulho por que o seu humano votaria no “único candidato com propostas para proteção dos animais”.Nas redes sociais, também circulou foto do petista Fernando Haddad (PT) com um vira-latas, defendendo o voto em quem “criou e vai criar mais políticas públicas para os indefesos animais”. O cachorro é dele e se chama Stick.Na campanha pelo Senado no Paraná, Roberto Requião (MDB) usou um cachorro como uma espécie de ventríloquo pedindo voto para ele.Na disputa por vagas no Legislativo, alguns candidatos levaram cachorros para estúdios para gravar com eles a participação no horário eleitoral gratuito. Em Minas Gerais, os candidatos à reeleição Noraldino Junior (PSC) e Fred Costa (Patriota) e a estreante Denise Max (PR) estão entre eles.