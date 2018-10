No MS, Polícia Federal prende professor por compra de votos

A Polícia Federal (PF) prendeu um professor em flagrante por compra de votos em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira, 3. Segundo a PF, foram apreendidos com o professor R$ 800, material de campanha e lista de eleitores que já haviam recebido valores pela adesivagem e compromisso de voto.



A prisão ocorreu após o professor efetuar pagamento a eleitores para adesivar carros. Além dos adesivos, os eleitores recebiam orientação em quem votar e uma "cola" eleitoral com os números dos candidatos favorecidos.



O professor, que não teve o nome divulgado, responderá pelo delito do artigo 299 do Código Eleitoral e pode pegar até 4 anos de prisão, além de receber multa.



A Polícia Federal informou que vai continuar as diligências dessa investigação e também o monitoramento de crimes envolvendo as eleições 2018.