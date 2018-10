Bolsonaro grava vídeo de apoio a Ratinho Junior ao governo do PR

O candidato à Presidência da República nas eleições 2018 Jair Bolsonaro (PSL) gravou nesta quarta-feira, 3, vídeo de apoio à Ratinho Junior, postulante do PSD ao governo do Paraná. O conteúdo da gravação ainda não foi divulgado pela assessoria do candidato, que afirma que o vídeo será disponibilizado nos próximos dias.



A gravação ocorreu um dia depois do debate na RPCTV, afiliada da Rede Globo no Estado, em que o candidato ao governo do partido de Bolsonaro, Ogier Buchi (PSL), tentou se vincular à imagem do político para atrair votos.



Apesar de ter candidato próprio ao governo, o PSL tenta barrar o nome de Ogier, que se registrou individualmente na Justiça Eleitoral, sem apoio do partido. O nome dele havia sido confirmado em convenção da sigla, mas, por determinação de Bolsonaro, que decidiu apoiar Ratinho, o PSL Estadual retirou o apoio. A candidatura foi indeferida no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), mas ainda está pendente de recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



"É uma honra receber o apoio de um candidato líder nas pesquisas e que representa um projeto de ruptura com o atual modelo de gestão", declarou Ratinho sobre o apoio.