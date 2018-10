Liminar recoloca Marcelo Aro na presidência do PHS

O deputado federal Marcelo Aro conseguiu liminar para voltar ao PHS (foto: Gladyston Rodrigues/EM)

Liminar concedida nesta quarta-feira recolocou Marcelo Aro na presidência do PHS. A decisão, assinada pelo relator Guilherme Gutemberg Isac Pinto, anula a destituição do deputado federal do cargo.









No pedido de liminar, Murilo Alves de Oliveira, então tesoureiro nacional do partido, alega que a decisão de afastar Aro do partido é “manifestamente ilegal e teratológica”.





“Em primeiro lugar, ataca a declaração de competência do juízo de Nazário-GO para apreciar a ação, alegando que a demanda deveria tramitar em Brasília-DF, sede do Conselho Gestor Nacional - CGN do Partido Humanista da Solidariedade - PHS”, lê-se na liminar.





Com a mudança na presidência do PHS no final de setembro, o partido passou a apoiar Ronaldo Caiado (DEM) na candidatura ao governo de Goiás. Antes de Eduardo Machado assumir o posto de Aro, a legenda estava do lado de Daniel Vilela (MDB).