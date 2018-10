É 'tendência natural' bancada evangélica na Câmara apoiar Bolsonaro, diz líder

O líder da bancada evangélica na Câmara, deputado Hidekazu Takayama (PSC-PR), afirmou ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que o apoio da frente ao candidato Jair Bolsonaro (PSL) é uma "tendência natural", já que o candidato apoia os "valores cristãos e da família". Takayama disse que não há uma orquestração da frente para oficializar um apoio ao capitão reformado já que a maioria dos deputados está atualmente em campanha, sem tempo para reuniões.



Ele comentou, no entanto, que tem conversado com o deputado e um dos coordenadores da campanha de Bolsonaro, Onyx Lorenzoni (DEM-RS).



Segundo Takayama, se for necessário e se houver um pedido de Lorenzoni ou do próprio Bolsonaro para que a bancada oficializasse seu apoio, assim como fez a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) na terça, ele o faria. "Com certeza, acredito que a maioria aceitaria", afirmou.



Ele disse ainda que, em uma eventual eleição de Bolsonaro, a frente provavelmente não faria oposição ao seu governo.



Oficialmente, há 182 integrantes em exercício na Frente Parlamentar Evangélica (FPE). No entanto, 105 deputados pertencem a outras religiões e entraram com suas assinaturas somente para viabilizar a criação da frente.



Os 84 parlamentares representam 23 Estados, 21 legendas e 19 denominações evangélicas.