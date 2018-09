Em nota conjunta, 8 centrais sindicais repudiam fala de Mourão

Representantes das oito centrais sindicais brasileiras subscreveram nesta quinta-feira, 27, uma nota em reação às declarações do general Hamilton Mourão (PRTB), candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro (PSL), sobre o 13º salário.



Mourão foi filmado criticando o 13º salário e o abono salarial de férias em uma palestra para lojistas em Uruguaiana (RS) na última terça-feira, 25.



Os sindicalistas classificaram como "descabida, ofensiva e lamentável" a fala do general. Segundo eles, as declarações revelam "o que está por trás de Bolsonaro: uma candidatura antissocial que deve ser repudiada por toda a classe trabalhadora brasileira".