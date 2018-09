A rádio, Ciro diz preferir enfrentar Haddad a Bolsonaro no segundo turno

Um dia depois de dizer em debate que, se pudesse, preferiria não governar com o PT, o candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, afirmou que "para defender o Brasil" seria melhor um enfrentamento dele com o petista Fernando Haddad no segundo turno.



"A disputa entre eu e o Haddad seria a disputa entre dois democratas, entre pessoas que respeitam a democracia. Independentemente que para mim seria mais fácil derrotar o (Jair) Bolsonaro, eu preferiria, para defender o Brasil, que fosse o Haddad", disse Ciro à Rádio Jornal, do Recife (PE).



Ao avaliar os números do concorrente do PSL, que lidera as pesquisas de intenção de voto no primeiro turno, Ciro disse que "ele pode desmilinguir". "Eu acho Bolsonaro muito inconsistente. É um projeto de ódio", afirmou.



O pedetista disse ainda que o antipetismo corre o risco de "entregar o Brasil ao poço sem fundo do Bolsonaro e o abismo que isso representa".



Para ele, o candidato militar é fruto da confrontação entre o PT e o PSDB.