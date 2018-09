'Ninguém pensa que haverá autoritarismo', diz Temer em NY sobre eleição

O presidente Michel Temer afirmou em evento junto a empresários em Nova York que "não há risco de retorno a um sistema autoritário". Após dizer aos investidores estrangeiros que nenhum candidato às eleições de 2018 "pôs em dúvida a democracia", Temer reiterou à imprensa que "ninguém pensa que haverá autoritarismo" no País. Na reunião, o presidente também disse que vai tentar votar a Reforma da Previdência após as eleições.



"O que eu disse claramente é que hoje não há condições para violar princípios democráticos. Ninguém pensa que haverá autoritarismo. O que vai acontecer é o cumprimento da Constituição", disse Temer.



A fala do presidente a um público de investidores estrangeiros vem poucos dias após a revista britânica The Economist dedicar a capa à candidatura do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL). A publicação estrangeira afirmou que Bolsonaro poderia colocar a democracia no Brasil em risco.



A empresários, Temer afirmou que não há espaço para "alternativas" à democracia. "Não há nenhum risco de violação dos princípios institucionais no Brasil. Não há risco de retorno a um sistema autoritário, não há absolutamente nada disso", repetiu o presidente à imprensa ao deixar o encontro.



Ele participou de almoço com empresários organizado em Nova York pela Brazil-U.S. Business Council. Amanhã, Temer faz o discurso de abertura da 73ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).